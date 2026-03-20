O ‘poste’ de Ratinho Jr. no Paraná
Governador e presidenciável encontra dificuldades na escolha de candidato a sucessor
O presidenciável Ratinho Júnior, do PSD, quer deixar um sucessor no governo do Paraná e insiste no nome de Guto Silva, atual secretário das Cidades.
Guto é deputado estadual licenciado e já ocupou também a chefia da Casa Civil.
Confirmada a candidatura, Guto terá de enfrentar nomes fortes, como o líder nas pesquisas, o senador Sergio Moro, recém-filiado ao PL, e o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca, que voltou ao MDB nesta semana.
Nos bastidores, até aliados dizem que o governador faz uma aposta equivocada e recorrem ao apelido pejorativo de “poste” para se referir ao provável escolhido.