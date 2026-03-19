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O fator que pode travar ainda mais a indicação de Messias ao STF

No Salão Azul, o sentimento é de que Davi Alcolumbre (não só, claro) teme o rumo de investigações em curso

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
19/03/2026 18:12

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O fator que pode travar ainda mais a indicação de Messias ao STF
O fator que pode travar ainda mais a indicação de Messias ao STF crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Senadores próximos de Davi Alcolumbre disseram à coluna, reservadamente, que o presidente do Senado transparece sentir-se “acuado” com o esperado avanço das investigações do caso do Banco Master.

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Há quem aposte que Alcolumbre esteja pronto para levar o tema à mesa de negociações com o Planalto quando e se a indicação de Jorge Messias ao STF chegar ao Senado.

Mais cedo, registramos que Messias ouviu de um senador que “a bronca é Davi Alcolumbre”.

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A PF investiga um aporte de R$ 400 milhões da Amapá Previdência (Amprev) no Master, durante a gestão de um indicado de Alcolumbre, que não é investigado e já afirmou não ter qualquer relação com os investimentos feitos pela Amprev.

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