O fator que pode travar ainda mais a indicação de Messias ao STF
No Salão Azul, o sentimento é de que Davi Alcolumbre (não só, claro) teme o rumo de investigações em curso
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Senadores próximos de Davi Alcolumbre disseram à coluna, reservadamente, que o presidente do Senado transparece sentir-se “acuado” com o esperado avanço das investigações do caso do Banco Master.
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Há quem aposte que Alcolumbre esteja pronto para levar o tema à mesa de negociações com o Planalto quando e se a indicação de Jorge Messias ao STF chegar ao Senado.
Mais cedo, registramos que Messias ouviu de um senador que “a bronca é Davi Alcolumbre”.
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A PF investiga um aporte de R$ 400 milhões da Amapá Previdência (Amprev) no Master, durante a gestão de um indicado de Alcolumbre, que não é investigado e já afirmou não ter qualquer relação com os investimentos feitos pela Amprev.