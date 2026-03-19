O senador do Paraná que não quer mais saber da política

O senador Oriovisto Guimarães garantiu à coluna que não será candidato à reeleição neste ano, cumprindo promessa feita em 2018, quando se elegeu na primeira investida em um cargo público.

Empresário do setor de educação, o paranaense construiu fortuna e financiou a própria campanha há quase oito anos. Ele diz não estar desiludido com a política.

“Só quero ficar quietinho. Não quero mais saber de política. Não gosto dessa história de político profissional, de a pessoa se candidatar a vida inteira. Essa ideia de se eternizar na política é muito ruim para o país”, afirmou.

Ao defender o fim da reeleição, durante votação sobre o tema em maio de 2025, Oriovisto fez uma previsão: o dinheiro para emendas parlamentares vai acabar em 2029.

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“Não me preocupa nem um pouco a questão das emendas. Até porque o dinheiro vai acabar. Em 2029, no buraco em que a coisa está indo, não vai ter mais dinheiro para emenda. É besteira discutir isso. É a aritmética que vai resolver.”