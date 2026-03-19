“Messias, sua bronca é com Davi Alcolumbre”

Enquanto Lula não envia formalmente ao Senado a indicação de Jorge Messias para a vaga ainda aberta no STF, o candidato faz o que lhe resta: manter contato com o Parlamento.

Nos últimos dias, Messias ouviu de um senador, num segundo encontro entre os dois para tratar do tema, que, se a indicação fosse enviada e chegasse à votação neste mês, por exemplo, teria boas chances de aprovação.

“Messias, o problema não somos nós. Sua bronca é com Davi Alcolumbre”, disse o senador.

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Ainda que a indicação chegue ao Senado, cabe ao presidente da Casa definir o ritmo, pautar a sabatina e a votação.