Nikolas usa ‘cotão’ para alugar 3 carros ao mesmo tempo

O deputado federal Nikolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, usa os recursos da cota parlamentar para alugar três carros ao mesmo tempo.

Com base em informações que constam no Portal da Transparência e Prestação de Contas da Câmara, Nikolas aluga, há pelo menos sete meses ininterruptos, um Nissan Sentra, um T-Cross e um Virtus. No total, somente com essas despesas, são R$ 13.500,00 mensais ressarcidos ao deputado.

Os carros pertencem a uma locadora com sede no Jardim Botânico, bairro nobre de Brasília. Os aluguéis permaneceram mesmo durante o período de recesso no Congresso e em meio à “Caminhada da Liberdade”, liderada por ele em janeiro deste ano.

Em agosto de 2025, além dos três carros comumente alugados, Nikolas fez questão, ainda recorrendo à cota parlamentar e em outra locadora de Brasília, de um Corolla e dois Fiat Mobi, totalizando uma frota de seis carros à disposição e R$ 18.970,42 ressarcidos apenas com esses gastos naquele mês.

Alugar mais de dois carros ao mesmo tempo é algo completamente inusitado e atípico entre parlamentares, até mesmo entre os maiores gastadores do chamado cotão, que não é o caso de Nikolas neste ano, até aqui, Nikolas usou menos da metade a que tem direito.

O cotão é um montante generoso de dinheiro público ao qual deputados e senadores têm acesso ao longo de todo o mandato para gastar, em tese, com itens e serviços relacionados à atividade parlamentar.

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Em nota enviada à coluna, Nikolas admite os aluguéis simultâneos de carros. De acordo com a assessoria do parlamentar, os veículos “servem para a cobertura do trabalho do deputado e de sua assessoria”. Ainda segundo a nota, os carros rodam em Brasília e em Minas Gerais, “conforme as exigências das demandas, respeitando o que é disponibilizado pela Câmara”.