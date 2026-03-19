A nova edição de A classe média no espelho, de Jessé Souza, chega às livrarias no próximo dia 23, com prefácio inédito e recoloca em circulação uma análise sobre o papel da classe média no Brasil, em meio a debates recentes sobre desigualdade e estrutura social no país.

No livro, o sociólogo contesta a leitura baseada apenas em renda e propõe uma abordagem que inclui fatores como socialização familiar, herança imaterial, valores e contexto político e econômico.

A obra se apoia em entrevistas para mapear diferentes perfis dentro da classe média e discutir interpretações difundidas sobre o grupo, além de apontar divisões internas de natureza histórica, econômica e simbólica.

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Dividido em três partes, o livro trata dos valores e privilégios transmitidos entre gerações, apresenta uma reconstrução histórica da classe média e reúne análises de depoimentos de diferentes frações desse segmento social.