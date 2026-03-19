Silvio Costa Filho anuncia candidatura a deputado e reorganiza chapa de João Campos

A decisão do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, de disputar a reeleição para deputado federal reduz a pressão sobre a montagem da chapa de João Campos em Pernambuco e elimina uma variável na disputa interna do grupo governista ao Senado.

Ao retirar o nome de qualquer composição majoritária, Silvio Costa Filho sinaliza que não entrará na briga por vagas ao Senado nem por espaço como vice, o que ajuda a concentrar as negociações em um número menor de atores.

O movimento também reforça o alinhamento com Lula e com o próprio João Campos e esvazia a possibilidade de disputa interna por espaço na chapa. Com isso, a discussão passa a girar basicamente em torno das vagas ao Senado.

Hoje, o nome do senador Humberto Costa é tratado como certo na chapa. A indefinição está na segunda vaga.

Como mostrou a coluna, a segunda vaga ao Senado na chapa de João Campos segue em aberto e é alvo de disputa entre aliados.

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Na política do estado, dois cenários seguem em avaliação. Um deles inclui a deputada Marília Arraes, que já disputou o governo e mantém presença no campo da esquerda.

O outro envolve o ex-prefeito Miguel Coelho, aposta para ampliar a aliança em direção a setores mais ao centro e ao interior do estado.