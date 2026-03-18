Copom sinaliza interrupção do corte de juros diante da guerra no Oriente Médio

O aumento da incerteza global com a guerra no Oriente Médio levou o Copom (Comitê de Política Monetária) a sinalizar que pode encerrar precocemente o ciclo de corte de juros na próxima reunião, marcada para 28 e 29 de abril. A indicação faz parte do comunicado divulgado nesta quarta-feira 18, em que o Banco Central informou uma redução de 0,25 ponto percentual na taxa, para 14,75%.

“No cenário atual, caracterizado por forte aumento da incerteza, o Comitê reafirma serenidade e cautela na condução da política monetária, de forma que os passos futuros do processo de calibração da taxa básica de juros possam incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos no Oriente Médio, assim como seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços ao longo do tempo”, informou.

Segundo o comunicado do BC, o Copom considera os impactos dos conflitos no Oriente Médio, em particular seus efeitos sobre a cadeia de suprimentos global e os preços de commodities que afetam direta e indiretamente a inflação no Brasil. Além disso a autoridade monetária informou que o conflito já elevou as expectativas para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no país.

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“Nesse momento, as projeções de inflação apresentam distanciamento adicional em relação à meta no horizonte relevante para a política monetária. Ao mesmo tempo, a incerteza acerca dessas projeções foi elevada consideravelmente, em função da falta de clareza sobre a duração dos conflitos e de seus efeitos sobre os condicionantes dos modelos de projeção analisados”, afirmou o BC.