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Toffoli fora do STF? O que se diz no Congresso

Lideranças partidárias veem prolongamento da crise no Supremo, caso a saída se confirme

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
18/03/2026 17:22

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Toffoli fora do STF? O que se diz no Congresso
Toffoli fora do STF? O que se diz no Congresso crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No Congresso, predomina, ao menos até aqui, um ceticismo diante da notícia de que Dias Toffoli poderia deixar o STF.

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Lideranças partidárias disseram à coluna que não conseguem ver os ministros abrindo mão de uma “mínima proteção mútua”.

“Se um sai em um momento como este, cria-se outra crise, além de um clima de ‘salve-se quem puder’”, afirmou, em reservado, um senador do Centrão.

Nesse contexto, parlamentares desconfiam de um movimento para “proteger” Alexandre de Moraes.

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“O Toffoli é o único problema do Supremo? Se ele sai sem um freio de conduta sistêmico na corte, haveria uma pressão para saber quem seria o próximo”, comentou outro senador.

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