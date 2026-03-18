Esquerda do RJ racha e PSOL terá candidato ao Senado

O PSOL no Rio de Janeiro terá um candidato ao Senado, e disputará uma das duas vagas da eleição deste ano com a deputada Benedita da Silva. A deputada será a candidata do PT no estado.

O partido tem dois pré-candidatos: a advogada Luciana Boiteux e o vereador de Niterói Professor Túlio.

A movimentação do PSOL pode rachar a esquerda no Rio de Janeiro, que tem, até agora, Benedita da Silva como principal nome.

Benedita da Silva será um dos nomes ao Senado apoiados por Eduardo Paes, que concorrerá ao governo do estado pelo PSD.

O PSOL quer ter um palanque único ao governo do Rio de Janeiro e ao Senado Federal para marcar posição contra Paes. O nome mais forte da sigla para o Palácio Guanabara é o do vereador William Siri.

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Os candidatos apoiados pelo PL no Rio de Janeiro, até agora, são o governador Cláudio Castro e o prefeito de Belford Roxo (RJ), Márcio Canella, do União Brasil.