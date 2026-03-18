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PL está certo de que Bolsonaro não volta para a Papudinha

Aliados do ex-presidente acreditam que Alexandre de Moraes tomará a decisão nos próximos dias

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
18/03/2026 10:09

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PL está certo de que Bolsonaro não volta para a Papudinha
PL está certo de que Bolsonaro não volta para a Papudinha crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Lideranças do PL alimentam a certeza de que Jair Bolsonaro, quando receber alta médica, vá direto para casa.

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Essa expectativa foi reforçada, ontem, em reunião de presidentes regionais do partido com Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Planalto.

Na ocasião, foram renovadas críticas a Alexandre de Moraes, acusado de “matar aos poucos” o ex-presidente, mas um dos caciques da sigla observou que “agora tem mais gente alertando Moraes do risco que ele está correndo”.

O risco seria “definitivamente transformar Bolsonaro em mártir”.

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A aposta, mais uma vez, é a de que o ministro do STF conceda a prisão domiciliar nos próximos dias.

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