PL está certo de que Bolsonaro não volta para a Papudinha

Lideranças do PL alimentam a certeza de que Jair Bolsonaro, quando receber alta médica, vá direto para casa.

Essa expectativa foi reforçada, ontem, em reunião de presidentes regionais do partido com Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Planalto.

Na ocasião, foram renovadas críticas a Alexandre de Moraes, acusado de “matar aos poucos” o ex-presidente, mas um dos caciques da sigla observou que “agora tem mais gente alertando Moraes do risco que ele está correndo”.

O risco seria “definitivamente transformar Bolsonaro em mártir”.

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A aposta, mais uma vez, é a de que o ministro do STF conceda a prisão domiciliar nos próximos dias.