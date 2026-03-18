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Amós Oz e seu livro juvenil sobre intolerância e liberdade

Narrativa breve do israelense Amós Oz traz jovens em busca de respostas em uma aldeia onde os animais foram apagados da memória coletiva

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Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
18/03/2026 10:09

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Amós Oz e seu livro juvenil sobre intolerância e liberdade
Amós Oz e seu livro juvenil sobre intolerância e liberdade crédito: Platobr Politica

Conhecido por sua obra marcada por reflexões políticas e sociais, o israelense Amós Oz (1939-2018) se volta ao público juvenil com o livro “De repente nas profundezas do bosque”, que chega em sua segunda edição às prateleiras brasileiras em abril pelo selo Seguinte, da Companhia das Letras

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A trama acompanha os amigos Mati e Maia, que vivem em uma aldeia onde nenhum animal existe. Ou, ao menos, onde se afirma que eles nunca existiram. Tudo o que sabem sobre essas criaturas vem das aulas da professora Emanuela, figura solitária que insiste em narrar lembranças de um mundo povoado por bichos.

Movidos pela curiosidade e pela sensação de que há algo oculto naquele passado, os dois decidem desafiar as regras da comunidade. Partem em direção ao bosque proibido, território cercado por medo e superstição, onde habitaria Nehi, o chamado demônio das montanhas.

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Com essa jornada, Oz constrói uma alegoria que trata de intolerância, liberdade e a relação entre humanos e natureza.

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