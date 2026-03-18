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Líder do PT usa ‘cotão’ para pagar papel higiênico

A senadora Augusta Brito pede, com frequência, ressarcimento de compras de material para escritório em Fortaleza

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
18/03/2026 08:05

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Líder do PT usa ‘cotão’ para pagar papel higiênico
Líder do PT usa ‘cotão’ para pagar papel higiênico crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado

A líder do PT no Senado, Augusta Brito, recorre ao montante da cota parlamentar para pagar até o papel higiênico do escritório político dela no Ceará, cujo aluguel também é custeado com o chamado cotão.

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Desde o início da atual legislatura, o gabinete de Augusta, primeira suplente do ministro da Educação, Camilo Santana, gastou R$ 534 com rolos de papel higiênico para o banheiro de uma sala localizada em um centro comercial no bairro da Aldeota, área nobre de Fortaleza. O levantamento foi feito pela coluna a partir das informações que constam no Portal da Transparência e Prestação de Contas do Senado. 

A compra mais recente de produtos de limpeza e higiene pessoal, em 12 de fevereiro deste ano, custou, ao todo, R$ 424, sendo R$ 30 referentes a quatro pacotes de papel higiênico, conforme a nota fiscal apresentada ao Senado para ressarcimento (imagem abaixo). A descrição das despesas aparece como “material de consumo para uso no escritório de apoio”.

O cotão, à disposição dos parlamentares ao longo de todo o mandato, é dinheiro público ao qual deputados e senadores têm acesso, mensalmente, para gastar com quase tudo o que você imaginar. A senadora Augusta usa os recursos, por exemplo, para passagens aéreas, combustível, aluguel do escritório político e itens como papel higiênico. 

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