Moraes determina que governo do RJ envie arquivos físicos de megaoperação no Alemão

Alexandre de Moraes determinou, na terça-feira, 17, que o governo do Rio de Janeiro envie à Polícia Federal, em mídia física, a íntegra das gravações da Operação Contenção, de outubro de 2025, a mais letal da história do Brasil. A decisão foi tomada após a PF relatar dificuldades para acessar e periciar o material.

No despacho, Moraes afirma que a Secretaria estadual de Polícia Civil havia compartilhado links para acesso aos vídeos em uma plataforma online, mas que a PF identificou impedimentos para fazer a perícia. Segundo o ministro, o sistema permite apenas a reprodução dos arquivos, sem a possibilidade de download, o que impede a extração do conteúdo para análise técnica.

A decisão também menciona a ausência de códigos de verificação de integridade para a maior parte dos arquivos, o que, segundo Moraes, compromete a cadeia de custódia e a verificação de eventual adulteração do material.

O ministro, então, determinou que o estado envie, no prazo de cinco dias, os 945 arquivos em mídia física. O material deverá ser apresentado em formato original, sem compressão ou conversão que possa afetar a qualidade ou os metadados.

A decisão ainda exige o envio da lista completa dos códigos de verificação de integridade de cada vídeo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ministro deu para a conclusão da perícia pela Polícia Federal o prazo de 15 dias, que passará a contar a partir do recebimento do material.