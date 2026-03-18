Bancada do agronegócio quer votar na próxima semana Lei do Seguro Rural na Câmara

A bancada do agronegócio da Câmara quer votar na próxima semana a Lei do Seguro Rural. O texto é relatado pelo presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), deputado Pedro Lupion (Republicanos-PR), que apresentará um substitutivo à proposta aprovada pelo Senado Federal.

O deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) afirmou que o relatório terá três alterações em relação à versão aprovada pelos senadores. A primeira prevê que as cooperativas de produção devem receber cobertura do seguro rural.

A segunda alteração estabelece que, quando um produtor contrair um empréstimo, poderá dar como garantia o seguro rural. A terceira mudança propõe a constituição de um fundo que terá gestão do Ministério da Fazenda. A versão aprovada pelo Senado previa que os recursos seriam geridos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Ministério da Fazenda ainda não tem um parecer sobre eventual impacto fiscal da proposta e analisará o relatório de Lupion para definir se orientará a bancada governista a votar contra ou a favor do texto.