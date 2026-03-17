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O jeitinho de tentar manter Jader Barbalho no Senado

Com mais de 50 anos de vida pública, o patriarca da família que comanda o Pará está prestes a concluir mais um mandato

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
17/03/2026 18:05

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O jeitinho de tentar manter Jader Barbalho no Senado
O jeitinho de tentar manter Jader Barbalho no Senado crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Adversários da família Barbalho no Pará suspeitam de um plano para colocar o patriarca Jader como primeiro suplente do filho Helder, que vai deixar o governo do estado para disputar o Senado.

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Aos 81 anos, Jader está finalizando o terceiro mandato consecutivo como senador. Ele acumula mais de cinco décadas de vida pública.

Seria uma forma de pai e filho não disputarem juntos, e ainda deixar livre a segunda vaga ao Senado do grupo político para a candidatura do deputado estadual Chicão, presidente da Assembleia Legislativa paraense, aliado da família.

Além disso, em caso de reeleição de Lula, Helder teria a chance de ocupar algum ministério atualmente, o irmão, Jader Barbalho Filho, é ministro das Cidades e, em sendo assim, o pai, Jader, voltaria ao Senado.

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Em 2020, o senador Fabiano Contarato apresentou uma proposta para impedir que parentes até o terceiro grau do candidato titular ao Senado sejam suplentes. Até hoje, porém, a matéria nem sequer foi distribuída para relatoria.

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