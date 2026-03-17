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PF diz que governo do RJ não enviou a íntegra das gravações da megaoperação no Alemão

PF argumentou que o material disponibilizado pelo governo Cláudio Castro não permite a realização da perícia

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Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
17/03/2026 17:20

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PF diz que governo do RJ não enviou a íntegra das gravações da megaoperação no Alemão
PF diz que governo do RJ não enviou a íntegra das gravações da megaoperação no Alemão crédito: Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil

A Polícia Federal informou a Alexandre de Moraes que não teve acesso completo às gravações da megaoperação realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em outubro de 2025, tornando-se a mais letal do Brasil.

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A PF argumentou que o material disponibilizado pelo governo estadual não permite a realização da perícia determinada pelo ministro em novembro daquele ano.

Segundo a PF, Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro enviou links para acesso às imagens captadas por câmeras corporais de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) durante a Operação Contenção. Ao acessar a plataforma indicada, os peritos identificaram a existência de 945 vídeos.

Apesar do volume de arquivos, a Polícia Federal disse ao ministro que o acesso foi limitado porque apenas a funcionalidade de reprodução direta dos vídeos está disponível, sem possibilidade de download. Essa restrição, segundo a corporação, inviabiliza a extração dos arquivos para preservação, análise técnica e eventual realização de perícia.

Outro problema apontado foi a ausência de mecanismos adequados de verificação de integridade. A corporação identificou a presença de código de verificação para apenas um dos vídeos, sem informações equivalentes para os demais arquivos, o que compromete a checagem se a gravação foi violada ou não.

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Diante das limitações, a Polícia Federal solicitou que o STF determine ao governo do Rio de Janeiro o envio dos arquivos em mídia física, no formato original.

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