Aliado de Paes vê base pressionada por deputada do PSD suspeita de favorecer milícia

A possível candidatura da deputada estadual Lucinha, do PSD do RJ, à Câmara dos Deputados em 2026 movimentou os bastidores da política carioca. Segundo interlocutores, era esperado que a parlamentar investigada em operação do Ministério Público do Rio sob suspeita de favorecer milicianos na Zona Oeste disputasse a reeleição ao cargo na Assembleia Legislativa. Nos bastidores, porém, ela passou a cogitar uma candidatura à Câmara.

O problema é que, com forte presença eleitoral na Zona Oeste do Rio, a parlamentar divide base na região com o deputado federal Pedro Paulo, presidente do PSD do RJ, um dos principais aliados do prefeito Eduardo Paes e que deve disputar a reeleição em 2026.

Políticos avaliam que a eventual entrada de Lucinha na corrida por uma vaga em Brasília pode fragmentar votos originalmente destinados a Pedro Paulo em um dos redutos eleitorais mais estratégicos para o projeto político de Paes nas eleições de 2026.

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Pedro Paulo é atualmente o relator da reforma administrativa na Câmara dos Deputados. Procurado pela coluna, ele não se manifestou sobre as movimentações eleitorais na Zona Oeste para 2026.