Assine
overlay
Início PlatôBr

Presidente do PSD no RJ pede reunião com Moraes sobre uso político da polícia

Pedro Paulo considera que a polícia do RJ foi usada politicamente para prender o vereador do PSD Salvino Oliveira

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
17/03/2026 09:07

compartilhe

SIGA
x
Presidente do PSD no RJ pede reunião com Moraes sobre uso político da polícia
Presidente do PSD no RJ pede reunião com Moraes sobre uso político da polícia crédito: Foto: Luiz Silveira/STF

O presidente do PSD no Rio de Janeiro, o deputado Pedro Paulo, braço direito de Eduardo Paes, pediu, na última sexta-feira, 13, uma audiência com o ministro do STF Alexandre de Moraes para denunciar o uso político da polícia fluminense pelo governador Cláudio Castro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Pedro Paulo considera que a Polícia Civil do Rio de Janeiro foi usada politicamente para prender o vereador e ex-secretário de Juventude de Paes, Salvino Oliveira, do PSD.

Logo após a operação, que aconteceu na última quarta-feira, 11, Castro e o secretário de Polícia Civil do estado, Filipe Curi, disseram que Salvino era o braço direito do Comando Vermelho na prefeitura do Rio.

O presidente do PSD quer uma reunião com Moraes devido o ministro ser relator da ADPF 635, conhecida como ADPF das Favelas. Moraes que será o responsável por dar a palavra final no plano de retomada de território apresentado pelo governo do Rio de Janeiro no âmbito da ação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na última semana, Pedro Paulo teve uma audiência sobre o tema com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay