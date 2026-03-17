Presidente do PSD no RJ pede reunião com Moraes sobre uso político da polícia

O presidente do PSD no Rio de Janeiro, o deputado Pedro Paulo, braço direito de Eduardo Paes, pediu, na última sexta-feira, 13, uma audiência com o ministro do STF Alexandre de Moraes para denunciar o uso político da polícia fluminense pelo governador Cláudio Castro.

Pedro Paulo considera que a Polícia Civil do Rio de Janeiro foi usada politicamente para prender o vereador e ex-secretário de Juventude de Paes, Salvino Oliveira, do PSD.

Logo após a operação, que aconteceu na última quarta-feira, 11, Castro e o secretário de Polícia Civil do estado, Filipe Curi, disseram que Salvino era o braço direito do Comando Vermelho na prefeitura do Rio.

O presidente do PSD quer uma reunião com Moraes devido o ministro ser relator da ADPF 635, conhecida como ADPF das Favelas. Moraes que será o responsável por dar a palavra final no plano de retomada de território apresentado pelo governo do Rio de Janeiro no âmbito da ação.

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Na última semana, Pedro Paulo teve uma audiência sobre o tema com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.