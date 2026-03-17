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Kassio reclama de postura de Cármen Lúcia após julgamento de Cláudio Castro no TSE

Um pedido de vista de Kassio Nunes Marques suspendeu a ação de Cláudio Castro e aliados no TSE

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Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
17/03/2026 02:01

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Kassio reclama de postura de Cármen Lúcia após julgamento de Cláudio Castro no TSE
Kassio reclama de postura de Cármen Lúcia após julgamento de Cláudio Castro no TSE crédito: Foto: Rosinei Coutinho/STF

O ministro Kassio Nunes Marques reclamou a interlocutores da postura da ministra Cármen Lúcia no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após um pedido de vista que suspendeu o julgamento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na terça-feira, 10.

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A cobrança ocorreu na sala reservada dos ministros, logo depois da sessão em que Kassio decidiu interromper o julgamento para analisar melhor o caso, que ocorreu há quatro anos. Segundo relatos feitos pelo ministro a pessoas próximas, Cármen Lúcia pediu que ele seja rápido na devolução do caso ao plenário.

De acordo com esses relatos, a ministra argumentou que o país exige respostas rápidas do Judiciário e que a corte eleitoral precisa dar uma definição sobre o processo. O TSE julga o caso desde 2024.

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O pedido de vista de Kassio suspendeu temporariamente a análise da ação que pode afetar o mandato de Cláudio Castro. O caso volta para a pauta do TSE no dia 24.

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