Sem previsão de alta: Bolsonaro é transferido para UTI de ‘cuidados intermediários’
Hospital comunicou mudança após ex-presidente apresentar recuperação da função renal e melhora parcial na infecção respiratória
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O corpo médico responsável pelo tratamento de Jair Bolsonaro confirmou, nesta segunda-feira, 16, a transferência do ex-presidente para uma UTI de “cuidados intermediários”. Mais cedo, Michelle Bolsonaro havia comunicado a mudança do quadro de saúde do marido após recuperação da função renal e melhora parcial na infecção respiratória.
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A remoção para uma sala com cuidados menos intensos não implica numa possível alta nos próximos dias. De acordo com o último boletim médico do hospital DF Star, assinado por cinco especialistas, não há previsão para deixar a unidade nos próximos dias.