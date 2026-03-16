Assine
overlay
Início PlatôBr

Guerra no Oriente Médio já afeta expectativas de inflação para 2026

O relatório de mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 16, pelo Banco Central mostrou que a mediana das expectativas para o IPCA de 2026 subiu de 3,91% para 4,10%

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
16/03/2026 13:19

compartilhe

SIGA
x
Guerra no Oriente Médio já afeta expectativas de inflação para 2026
Guerra no Oriente Médio já afeta expectativas de inflação para 2026 crédito: Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

A guerra no Oriente Médio e os efeitos para o preço do petróleo já afetam as expectativas de inflação no Brasil. O relatório de mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 16, pelo Banco Central mostrou que a mediana das expectativas para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de 2026 subiu de 3,91% para 4,10%. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essa elevação decorre da percepção dos agentes econômicos de que o encarecimento do preço do petróleo elevará o custo dos combustíveis. Na semana passada, a Petrobras reajustou o preço do diesel A em R$ 0,38 por litro e R$ 0,32 por litro sobre o diesel B.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O reajuste no valor dos combustíveis provoca um efeito cascata sobre preços da maioria dos produtos no Brasil, pois o transporte de cargas é feito majoritariamente por meio de caminhões. Com o aumento no preço do diesel há elevação no custo do frete que é repassado para preço dos produtos.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay