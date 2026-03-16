Guerra no Oriente Médio já afeta expectativas de inflação para 2026

A guerra no Oriente Médio e os efeitos para o preço do petróleo já afetam as expectativas de inflação no Brasil. O relatório de mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 16, pelo Banco Central mostrou que a mediana das expectativas para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de 2026 subiu de 3,91% para 4,10%.

Essa elevação decorre da percepção dos agentes econômicos de que o encarecimento do preço do petróleo elevará o custo dos combustíveis. Na semana passada, a Petrobras reajustou o preço do diesel A em R$ 0,38 por litro e R$ 0,32 por litro sobre o diesel B.

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O reajuste no valor dos combustíveis provoca um efeito cascata sobre preços da maioria dos produtos no Brasil, pois o transporte de cargas é feito majoritariamente por meio de caminhões. Com o aumento no preço do diesel há elevação no custo do frete que é repassado para preço dos produtos.