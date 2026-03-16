Diego Amorim estreia coluna no PlatôBR
O premiado jornalista se junta ao time para trazer análises e informações exclusivas dos bastidores da política
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Diego Amorim está chegando ao PlatôBR. Um dos mais respeitados jornalistas de Brasília, com vasta experiência na cobertura política, ele assinará uma coluna de notas diárias e produzirá conteúdos multimídia exclusivos, com informações e análises sobre os três poderes.
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Com passagem por diferentes veículos da imprensa brasileira, como Correio Braziliense e O Antagonista, Diego conhece como poucos os bastidores da capital federal e, em especial, do Congresso Nacional. É reconhecido por transitar entre políticos dos mais diversos espectros ideológicos.
Antes de chegar ao PlatôBR, o jornalista ancorava um programa jornalístico diário em rede nacional na rádio Novabrasil, onde também exercia a função de diretor nacional de jornalismo. Diego coleciona mais de vinte premiações na carreira. A lista inclui dois prêmios Esso de Jornalismo Econômico, dois prêmios Embratel e um Libero Badaró.
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Formado pela UnB (Universidade de Brasília), o jornalista participou de diversas coberturas importantes da história recente, como as dos dois últimos conclaves, direto do Vaticano. Em Brasília, antecipou decisões importantes do governo e do Congresso nos últimos anos e acompanhou de perto as articulações que definiram, por exemplo, a montagem das chapas das últimas cinco eleições presidenciais.