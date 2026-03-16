Diego Amorim estreia coluna no PlatôBR

Diego Amorim está chegando ao PlatôBR. Um dos mais respeitados jornalistas de Brasília, com vasta experiência na cobertura política, ele assinará uma coluna de notas diárias e produzirá conteúdos multimídia exclusivos, com informações e análises sobre os três poderes.

Com passagem por diferentes veículos da imprensa brasileira, como Correio Braziliense e O Antagonista, Diego conhece como poucos os bastidores da capital federal e, em especial, do Congresso Nacional. É reconhecido por transitar entre políticos dos mais diversos espectros ideológicos.

Antes de chegar ao PlatôBR, o jornalista ancorava um programa jornalístico diário em rede nacional na rádio Novabrasil, onde também exercia a função de diretor nacional de jornalismo. Diego coleciona mais de vinte premiações na carreira. A lista inclui dois prêmios Esso de Jornalismo Econômico, dois prêmios Embratel e um Libero Badaró.

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Formado pela UnB (Universidade de Brasília), o jornalista participou de diversas coberturas importantes da história recente, como as dos dois últimos conclaves, direto do Vaticano. Em Brasília, antecipou decisões importantes do governo e do Congresso nos últimos anos e acompanhou de perto as articulações que definiram, por exemplo, a montagem das chapas das últimas cinco eleições presidenciais.