Drops da semana: saída de Haddad da Fazenda, Bolsonaro na UTI e reunião do Copom

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) deixa o cargo nesta semana para se candidatar ao governo de São Paulo. Embora ele não tenha confirmado o lugar que ocupará na cédula, no governo e no PT seu nome é tido como certo para disputar a sucessão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Com a saída do ministro, o secretário-executivo da pasta, Dario Durigan, passa a comandar a equipe econômica. Haddad entra na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes com bandeiras ligadas à defesa das políticas econômicas do terceiro mandato de Lula.

As duas vagas para o Senado na chapa também devem ser ocupadas por titulares na Esplanada. A ministra Simone Tebet (Planejamento) antecipou que deve ser um desses nomes. A outra vaga deve ser preenchida por Marina Silva (Meio Ambiente) ou Márcio França (Empreendedorismo).

Reflexos da guerra na reunião do Copom

O Copom (Comitê de Política Monetária) se reúne nesta semana para decidir sobre a taxa Selic pressionado pelo aumento do preço internacional do petróleo, provocado pela guerra no Oriente Médio. Antes do início do conflito armado, há pouco mais de duas semanas, a perspectiva era de redução de 0,5 ponto percentual, mas os efeitos inflacionários da elevação do petróleo podem alterar essa previsão. No mercado, os prognósticos apontam para a possibilidade de uma queda menor, de 0,25 ponto percentual.

Congresso tem semana de votação presencial

Os líderes dos partidos na Câmara se reúnem nesta segunda-feira para definir a pauta da semana, que terá votação presencial. Neste mês de março, por causa da janela partidária, os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), decidiram realizar a maioria das sessões de forma presencial.

Bolsonaro continua internado

O ex-presidente Jair Bolsonaro inicia a semana internado em uma UTI em Brasília para tratamento de uma pneumonia bacteriana bilateral. No fim de semana, o quadro foi de estabilidade clínica, segundo boletim médico divulgado pela equipe médica do hospital DF Star, para onde ele foi transferido na sexta-feira, 13.

Entidades que representam jornalistas divulgaram notas no domingo para repudiar o compartilhamento pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro de um vídeo produzido por uma manifestante em frente ao hospital para atacar repórteres que faziam a cobertura da internação do ex-presidente.

Até a noite de domingo, não havia expectativa de saída de Bolsonaro da UTI.

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CPI cancela reunião desta segunda-feira

A CPI Mista do INSS cancelou a reunião que teria nesta segunda-feira, 16, depois que o ministro do STF André Mendonça retirou a obrigatoriedade do depoimento do ex-presidente da Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), Aristides Veras dos Santos.