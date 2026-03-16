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Guerra no Oriente Médio faz Copom tratar de corte de juros de modo mais cauteloso

O conflito encareceu o petróleo no mundo e o preço dos combustíveis e do dólar no Brasil, com uma forte pressão inflacionária. No mercado, quem apostava em uma redução de 0,5 ponto percentual já admite a possibilidade de um corte menor

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
16/03/2026 00:31

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Guerra no Oriente Médio faz Copom tratar de corte de juros de modo mais cauteloso
Guerra no Oriente Médio faz Copom tratar de corte de juros de modo mais cauteloso crédito: Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Copom (Comitê de Política Monetária) se reunirá nesta quarta-feira, 18, com o peso de fatores que, até recentemente, não estavam no cenário, desenhado até então com um horizonte seguro de redução dos juros. A razão principal é a guerra no Oriente Médio, que encareceu o petróleo no mundo e o preço dos combustíveis e do dólar no Brasil, com uma forte pressão inflacionária. O contexto conturbado tem levado o mercado a reavaliar a aposta sobre o tamanho do ciclo de cortes e qual será a decisão da reunião desta quarta. Quem apostava em uma redução de 0,5 ponto percentual já considera a possibilidade de um percentual menor de corte, de 0,25 ponto percentual.

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Essa é, por exemplo, a aposta do diretor de Pesquisa Econômica do Bradesco, Fernando Honorato Barbosa. Ele afirma que a guerra deflagrada pelos ataques de Estados Unidos e Israel ao Irã trouxe bastante volatilidade para o mercado, o que se traduz em incertezas para o ciclo de cortes de juros. O início do ciclo de cortes não deve ser ameaçado, mas Barbosa considera de que a autoridade monetária pode fazer a opção por um movimento cauteloso.  

“Esperamos um corte de 0,50 ponto percentual, dado o enfraquecimento da atividade e a moderação da inflação nos últimos meses, mas reconhecemos que aumentou a probabilidade de um passo mais cauteloso por parte da autoridade monetária”, diz o diretor do Bradesco.

O economista-chefe para a América Latina do Goldman Sachs, Alberto Ramos, espera um corte de 0,25 ponto percentual. Para ele, o cenário-base mudou com o conflito no Oriente Médio, que levou a um forte aumento nos preços do petróleo, valorização do dólar, aumento da aversão ao risco e condições financeiras mais restritivas. Tudo isso em meio a um elevado risco geopolítico global.

“Não fossem esses acontecimentos, acreditamos que o Copom provavelmente anunciaria um corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros. Avaliamos uma pequena probabilidade de não haver corte. Se o Copom não tivesse sinalizado um corte para esta reunião, provavelmente não o faria”, afirma Ramos. 

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Optar por um ajuste mais cauteloso, diz o economista-chefe do Goldman Sachs, reduz a probabilidade de arrependimento futuro. Para ele, é mais defensável acelerar o ritmo dos cortes de 0,25 ponto percentual para 0,5 ponto percentual ou mais, quando e se o cenário externo se normalizar, do que começar com um corte maior e depois ter que desacelerar ou mesmo parar completamente, caso o ambiente externo permaneça instável.

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