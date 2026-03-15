Aliado de Flávio que supostamente negociou com o CV será candidato à Câmara
Apesar de investigação da PF sobre suposto contato com integrante do Comando Vermelho, Gutemberg Fonseca terá apoio de Flávio Bolsonaro para disputar vaga na Câmara
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15/03/2026 06:03
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O secretário de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, Gutemberg Fonseca, será candidato à Câmara dos Deputados pelo PL.
Indicado ao cargo por Flávio Bolsonaro, Fonseca, segundo a Polícia Federal, teria negociado policiamento no Rio de Janeiro com um integrante do Comando Vermelho.
O secretário nega que tenha tido qualquer contato com integrantes da facção.
Como contou a coluna, Flávio foi avisado que teria que se afastar de Fonseca para que ele não prejudicasse sua campanha ao Palácio do Planalto.
Entretanto, o senador irá apoiar o nome de Fonseca para a Câmara Federal.
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