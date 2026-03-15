Aliado de Flávio que supostamente negociou com o CV será candidato à Câmara

O secretário de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, Gutemberg Fonseca , será candidato à Câmara dos Deputados pelo PL.

Indicado ao cargo por Flávio Bolsonaro , Fonseca, segundo a Polícia Federal, teria negociado policiamento no Rio de Janeiro com um integrante do Comando Vermelho.

O secretário nega que tenha tido qualquer contato com integrantes da facção.

Como contou a coluna, Flávio foi avisado que teria que se afastar de Fonseca para que ele não prejudicasse sua campanha ao Palácio do Planalto.

Entretanto, o senador irá apoiar o nome de Fonseca para a Câmara Federal.