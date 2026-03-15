Assine
overlay
Início PlatôBr

Aliado de Flávio que supostamente negociou com o CV será candidato à Câmara

Apesar de investigação da PF sobre suposto contato com integrante do Comando Vermelho, Gutemberg Fonseca terá apoio de Flávio Bolsonaro para disputar vaga na Câmara

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
15/03/2026 06:03

compartilhe

SIGA
x
Aliado de Flávio que supostamente negociou com o CV será candidato à Câmara
Aliado de Flávio que supostamente negociou com o CV será candidato à Câmara crédito: Foto: Beto Barata/PL
O secretário de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, Gutemberg Fonseca, será candidato à Câmara dos Deputados pelo PL. 
 
Indicado ao cargo por Flávio Bolsonaro, Fonseca, segundo a Polícia Federal, teria negociado policiamento no Rio de Janeiro com um integrante do Comando Vermelho.
 
O secretário nega que tenha tido qualquer contato com integrantes da facção. 
 
Como contou a coluna, Flávio foi avisado que teria que se afastar de Fonseca para que ele não prejudicasse sua campanha ao Palácio do Planalto.
 
Entretanto, o senador irá apoiar o nome de Fonseca para a Câmara Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay