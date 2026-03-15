Caso Marielle: Moraes manda transferir Rivaldo Barbosa para presídio no Rio

O ministro Alexandre de Moraes determinou a transferência do delegado Rivaldo Barbosa de Araujo Junior para o sistema prisional do Rio de Janeiro. Na decisão assinada nesta quinta-feira, 12, Moraes autorizou que o ex-chefe da Polícia Civil seja transferido para o Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo de Gericinó, no Rio.

Condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no processo sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, Barbosa cumpria prisão na penitenciária federal de Mossoró (RN).

O ministro afirmou que a manutenção do réu no sistema penitenciário federal deixou de se justificar após a condenação, já que as razões usadas para a prisão preventiva, como risco de interferência na investigação, não se aplicam mais nesta fase do processo.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio informou ao STF que o ex-delegado pode ser custodiado no presídio de Gericinó, unidade destinada a presos de maior exposição pública.

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Barbosa foi condenado a 18 anos de prisão por participação no esquema que levou ao assassinato de Marielle e Anderson.