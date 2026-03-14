O primeiro evento de ‘campanha’ de Flávio Bolsonaro
Flávio planeja evento para beija-mão com políticos do Rio de Janeiro
O PL planeja realizar o primeiro evento de campanha de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira, 19.
O evento será um beija-mão do senador com políticos da base aliada no estado, que é seu berço eleitoral.
No fim de fevereiro, Flávio Bolsonaro definiu a chapa que apoiará no Rio de Janeiro: para o governo, o secretário de Cidades e deputado licenciado Douglas Ruas, do PL; como vice, o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, do Progressistas; e, para o Senado, o prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, do União Brasil, e o governador Cláudio Castro, do PL.