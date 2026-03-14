Moraes derruba suspensão de operação que mira prefeito no Pará
Decisão do STF libera retomada de apurações do Ministério Público sobre suposto esquema envolvendo hospital e instituto estadual
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Alexandre de Moraes liberou a continuidade das investigações da chamada Operação Hades, conduzida pelo Ministério Público do Pará.
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A decisão derruba uma suspensão determinada pelo próprio ministro no início de março e permite que as apurações sigam normalmente no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
A investigação apura suspeitas de irregularidades envolvendo o Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará (IASEP) e o Hospital Santa Maria de Ananindeua. O caso passou a tramitar no tribunal estadual após surgirem indícios de envolvimento do prefeito de Ananindeua, município da região metropolitana de Belém.
A suspensão havia sido pedida por Daniel Barbosa dos Santos, sob o argumento de que as investigações poderiam ter sido contaminadas por uma força-tarefa criada pelo Ministério Público que já havia sido anulada pelo STF.
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Ao analisar o caso, Moraes concluiu que as apurações questionadas começaram antes da criação dessa força-tarefa e possuem origem independente, afastando a hipótese de nulidade das provas.