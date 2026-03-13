Assine
Conselho do Ministério Público aprova plano de retomada de território no RJ

Plano ainda precisa de aprovação do STF e da DPU

Bruna Lima
13/03/2026 08:12

Conselho do Ministério Público aprova plano de retomada de território no RJ crédito: Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) aprovou, na última semana, o projeto de retomada de território do governo do Rio de Janeiro. A manifestação foi enviada pelo PGR, Paulo Gonet a Alexandre de Moraes, relator da ADPF 635, conhecida como ADPF das Favelas.

O plano foi elaborado por determinação do STF no âmbito da ADPF. O documento apresentado pelo governo estadual busca estabelecer diretrizes para a reocupação e o controle territorial de áreas dominadas por facções criminosas. 

No ofício enviado ao Supremo, o CNMP também menciona que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro já havia se manifestado favoravelmente à homologação do plano em janeiro deste ano. 

Segundo o conselho, a análise do tema também passou por um grupo de trabalho criado para monitorar o cumprimento da decisão do STF na ADPF. 

Falta, agora, a aprovação da Defensoria Pública da União e do próprio STF.

