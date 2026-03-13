Conselho do Ministério Público aprova plano de retomada de território no RJ

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) aprovou, na última semana, o projeto de retomada de território do governo do Rio de Janeiro. A manifestação foi enviada pelo PGR, Paulo Gonet a Alexandre de Moraes, relator da ADPF 635, conhecida como ADPF das Favelas.

O plano foi elaborado por determinação do STF no âmbito da ADPF. O documento apresentado pelo governo estadual busca estabelecer diretrizes para a reocupação e o controle territorial de áreas dominadas por facções criminosas.

No ofício enviado ao Supremo, o CNMP também menciona que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro já havia se manifestado favoravelmente à homologação do plano em janeiro deste ano.

Segundo o conselho, a análise do tema também passou por um grupo de trabalho criado para monitorar o cumprimento da decisão do STF na ADPF.

Falta, agora, a aprovação da Defensoria Pública da União e do próprio STF.