Castro ataca Paes, mas mantém secretário que, segundo a PF, negociou com o CV

Governador critica vereador ligado à prefeitura, mas mantém no governo secretário citado em investigação da Polícia Federal

Bruna Lima
Repórter
13/03/2026 04:12

Castro ataca Paes, mas mantém secretário que, segundo a PF, negociou com o CV

O governador Cláudio Castro afirmou, na quarta-feira, 11, que o vereador Salvino Oliveira, do PSD, era o braço direito do Comando Vermelho na Prefeitura do Rio de Janeiro. Castro, entretanto, esqueceu que mantém até hoje o secretário de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, no governo.

Fonseca, segundo a Polícia Federal, teria se encontrado com um integrante do Comando Vermelho no Rio de Janeiro para negociar policiamento. A informação aparece na Operação Zargun, realizada em novembro de 2025. O secretário nega ter se reunido com o faccionado.

Na segunda-feira, 9, dois dias antes da prisão de Salvino Oliveira, a Polícia Federal prendeu o ex-secretário estadual de Esportes do Rio de Janeiro Alessandro Pitombeira Carracena. Foi Fonseca, inclusive, quem indicou Carracena ao cargo.

O ex-secretário foi alvo de uma operação que investiga um núcleo criminoso que atuava na negociação de vantagens indevidas e na venda de influência para favorecer os interesses do Comando Vermelho.

guilherme-amado

