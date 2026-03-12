Aliados de Tarcísio admitem que uma vaga para o Senado ficará com chapa adversária

Aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), dão como certa a reeleição do mandatário para comandar o Palácio Palácio dos Bandeirantes por mais quatro anos. A única dúvida é se a chapa governista conseguirá eleger os dois candidatos ao Senado. Auxiliares de Tarcísio admitem reservadamente que a oposição pode conquistar uma das vagas.

Na pesquisa DataFolha divulgada na última quarta-feira, 11, o ministro Fernando Haddad (Fazenda), a ministra Simone Tebet (Planejamento), o ministro Márcio França (Empreendedorismo) e ministra Marina Silva (Meio Ambiente) lideram as intenções de votos.

O nome ligado a Tarcísio mais bem posicionado no levantamento foi o do deputado Guilherme Derrite (PP-SP), seguido de Ricardo Salles (Novo-SP). A avaliação interna entre auxiliares do governador é de que esses nomes devem ganhar força com o início da campanha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na última eleição com duas vagas para o Senado, em 2018, os paulistas elegeram Major Olímpio, filiado ao PSL de Jair Bolsonaro, e Mara Gabrilli (PSDB), que apoiou Bolsonaro no segundo turno. A vaga disputada em 2022 ficou com Astronauta Marcos Pontes (PL), também bolsonarista.