Semana de votação de pautas voltada a mulheres é marcada por Congresso esvaziado

No dia em que a pauta do plenário da Câmara dos Deputados foi majoritariamente focada na votação de projetos de lei voltados para as mulheres, nesta terça-feira, 10, a Casa legislativa estava esvaziada, assim como o Senado.

Hugo Motta definiu que a pauta da semana seria focada em projetos de combate à violência contra as mulheres. Entre as propostas estão medidas para proteger a imagem de vítimas de crimes ou acidentes, obrigar a inclusão de mensagens de conscientização sobre violência contra a mulher em rótulos de bebidas alcoólicas e instituir a mobilização nacional dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

As votações de mérito e requerimentos de urgência começaram na terça-feira, 10, em regime semipresencial, definido pelo presidente Hugo Motta devido ao início da janela partidária e à intensificação das negociações eleitorais. Apenas nos dias de 16 a 20 de março haverá votações presenciais.

Na quarta-feira, 11, a Câmara homenageou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Na próxima semana, dia 18, fazem oito anos que os dois foram assassinados.

As votações das matérias e requerimentos de urgência continuam até hoje, quinta-feira, 12 de março.