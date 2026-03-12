Assine
Semana de votação de pautas voltada a mulheres é marcada por Congresso esvaziado

Hugo Motta declarou regime semipresencial até o fim da janela partidária

Bruna Lima
12/03/2026 06:10

No dia em que a pauta do plenário da Câmara dos Deputados foi majoritariamente focada na votação de projetos de lei voltados para as mulheres, nesta terça-feira, 10, a Casa legislativa estava esvaziada, assim como o Senado.

Hugo Motta definiu que a pauta da semana seria focada em projetos de combate à violência contra as mulheres. Entre as propostas estão medidas para proteger a imagem de vítimas de crimes ou acidentes, obrigar a inclusão de mensagens de conscientização sobre violência contra a mulher em rótulos de bebidas alcoólicas e instituir a mobilização nacional dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

As votações de mérito e requerimentos de urgência começaram na terça-feira, 10, em regime semipresencial, definido pelo presidente Hugo Motta devido ao início da janela partidária e à intensificação das negociações eleitorais. Apenas nos dias de 16 a 20 de março haverá votações presenciais. 

Na quarta-feira, 11, a Câmara homenageou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Na próxima semana, dia 18, fazem oito anos que os dois foram assassinados.

As votações das matérias e requerimentos de urgência continuam até hoje, quinta-feira, 12 de março.

guilherme-amado

