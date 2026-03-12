No PSB, chegada de Simone Tebet é dada como certa para candidatura em São Paulo

Além da definição de que o ministro Fernando Haddad (Fazenda) será o candidato do presidente Lula ao governo de São Paulo, outro traço desse parece perto de ser riscado. De acordo com membros do PSB do estado, as conversas com a ministra Simone Tebet (Planejamento) já estão bem adiantadas para que ela deixe o MDB do Mato Grosso do Sul e se filie à legenda socialista em São Paulo para se candidatar ao Senado.

Fontes do partido ouvidas pelo PlatôBR indicam que as tratativas com Simone estão mais avançadas do que com a ministra Marina Silva (Meio Ambiente), ainda dividida sobre a possibilidade de se filiar ao PSB ou retornar aos quadros do PT.

Por enquanto, as negociações dependem de uma conversa do partido com Lula, ainda sem data para acontecer. O presidente quer reunir todos os possíveis integrantes da chapa a ser formada em São Paulo, mas a expectativa é de que isso só ocorrerá no final deste mês, depois de retornar da viagem que pretende fazer ainda em março aos Estados Unidos, para se encontrar com o presidente Donald Trump.

Além de Marina e Simone, também entra nessa conversa o ministro Márcio França (Empreendedorismo), nome importante dentro do partido. França queria se candidatar ao governo ou ao Senado, no entanto, diante da escolha de Haddad, tem dito dentro do partido que fará o que Lula pedir.

França, no entanto, não gostaria de se candidatar a uma vaga na Câmara e, caso esse seja esse o pedido de Lula, ele tentará, de acordo com correligionários, permanecer como ministro até o fim do mandato e tentar renovar sua permanência na Esplanada em um eventual quarto mandato do petista.