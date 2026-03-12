Assine
overlay
Início PlatôBr

No PSB, chegada de Simone Tebet é dada como certa para candidatura em São Paulo

A ministra é cotada para concorrer ao Senado pelo estado, na chapa que será encabeçada por Fernando Haddad. Para isso, ela terá que deixar o MDB e o domicílio eleitoral no Mato Grosso do Sul

Publicidade
Carregando...
Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
12/03/2026 00:34

compartilhe

SIGA
x
No PSB, chegada de Simone Tebet é dada como certa para candidatura em São Paulo
No PSB, chegada de Simone Tebet é dada como certa para candidatura em São Paulo crédito: Marcelo Camargo/Ag?ncia Brasil

Além da definição de que o ministro Fernando Haddad (Fazenda) será o candidato do presidente Lula ao governo de São Paulo, outro traço desse parece perto de ser riscado. De acordo com membros do PSB do estado, as conversas com a ministra Simone Tebet (Planejamento) já estão bem adiantadas para que ela deixe o MDB do Mato Grosso do Sul e se filie à legenda socialista em São Paulo para se candidatar ao Senado. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Fontes do partido ouvidas pelo PlatôBR indicam que as tratativas com Simone estão mais avançadas do que com a ministra Marina Silva (Meio Ambiente), ainda dividida sobre a possibilidade de se filiar ao PSB ou retornar aos quadros do PT. 

Por enquanto, as negociações dependem de uma conversa do partido com Lula, ainda sem data para acontecer. O presidente quer reunir todos os possíveis integrantes da chapa a ser formada em São Paulo, mas a expectativa é de que isso só ocorrerá no final deste mês, depois de retornar da viagem que pretende fazer ainda em março aos Estados Unidos, para se encontrar com o presidente Donald Trump

Além de Marina e Simone, também entra nessa conversa o ministro Márcio França (Empreendedorismo), nome importante dentro do partido. França queria se candidatar ao governo ou ao Senado, no entanto, diante da escolha de Haddad, tem dito dentro do partido que fará o que Lula pedir.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

França, no entanto, não gostaria de se candidatar a uma vaga na Câmara e, caso esse seja esse o pedido de Lula, ele tentará, de acordo com correligionários, permanecer como ministro até o fim do mandato e tentar renovar sua permanência na Esplanada em um eventual quarto mandato do petista. 

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay