A visão de aliados sobre o ‘vice ideal’ para Flávio Bolsonaro
Pré-candidato do PL ao Planalto tem até agosto para bater o martelo e anunciar o nome para compor a chapa presidencial
compartilheSIGA
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e a senadora Tereza Cristina (PP-MS) não são as únicas possibilidades para a vaga de vice do pré-candidato do PL ao Planalto, senador Flávio Bolsonaro (RJ). Segundo integrantes da cúpula do partido, Flávio tem sido orientado a adotar pragmatismo na escolha do nome que vai acompanhá-lo na chapa presidencial de direita. Isso implica na busca por um quadro que agregue mais votos ao projeto bolsonarista de retomada de poder.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Um dos cenários mais favoráveis seria a presença de um nome do Nordeste na chapa, já que a região historicamente concentra forte apoio eleitoral a Lula e a candidatos do campo da esquerda. A composição ganharia ainda mais força com a escolha de uma mulher, fórmula que ampliaria a representatividade regional e de gênero na chapa e serviria como contraponto a episódios de retórica xenofóbica dirigidos ao Nordeste por setores mais radicais do bolsonarismo.
Embora haja certo consenso, na prática a procura pelo nome “ideal” não tem sido tarefa simples. Não há, por exemplo, uma mulher nordestina que empolgue a cúpula da pré-campanha.
Com essas dificuldades, Flávio e seu grupo mais próximo concentram as conversas sobre esse assunto. Fazem parte desse núcleo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o senador Rogério Marinho (PL-RN), um dos articuladores do novo projeto bolsonarista de chegada ao Planalto. A ordem é tratar o tema com a máxima discrição para evitar crises entre aliados, especialmente os que nutrem a expectativa de compor a chapa presidencial. Há tempo suficiente, até agosto, para o martelo ser batido. Ainda assim, há uma simpatia por alguém da Bahia, onde a esquerda polariza com a família Magalhães por décadas.
ACM Neto (União Brasil) chegou a ser defendido internamente, mas o herdeiro de Antônio Carlos Magalhães está bem pontuado nas pesquisas sobre a disputa pelo governo baiano. Nas próximas semanas, será possível avaliar se a notícia de que ACM recebeu R$ 3,6 milhões do banco Master e da gestora Reag, investigados pela Polícia Federal. O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), aliado de ACM, também seria alternativa. Essas são conjecturas indicadas como favoráveis ao pré-candidato dentro das avaliações internas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ventilado recentemente, Romeu Zema também está no radar do grupo de Flávio. Embora tenha descartado a aliança, o governador mineiro representa o segundo maior colégio eleitoral do país e com tradição de eleger vice-presidentes, como Itamar Franco e José Alencar. Contudo, a avaliação é de que Zema, assim como Tereza Cristina, teria na base o mesmo perfil do eleitorado simpático a Flávio. Ex-ministra da Agricultura no governo Jair Bolsonaro e expoente no agronegócio do Brasil, a senadora representaria a participação feminina, mas dificilmente contribuiria com o objetivo de desempatar os números divulgados nas recentes pesquisas, que indicam Flávio e Lula praticamente com o mesmo desempenho em um eventual segundo turno.