Preocupação dos brasileiros com corrupção cresce 54% em um ano e chega a 20%

A parcela de brasileiros que aponta a corrupção como a principal preocupação em relação ao Brasil cresceu sete pontos percentuais em menos de um ano, segundo a nova rodada da pesquisa Genial/Quaest. O índice passou de 13% em maio de 2025 para 20% em março de 2026; um aumento de cerca de 54%.

Apesar da alta, a violência segue como o tema que mais preocupa os brasileiros, citada por 27% dos entrevistados. O patamar é semelhante ao registrado em março do ano passado, embora o indicador tenha atingido um pico de 38% em novembro.

Outros temas variaram menos no período. A saúde subiu de 10% para 13%. Problemas sociais passaram de 19% para 18%. A economia permaneceu estável em 10%. Já a educação segue praticamente inalterada há um ano, citada por 6% dos entrevistados, com pequenas oscilações ao longo do período.

A pesquisa foi realizada entre 6 e 9 de março, com 2.004 entrevistas em todo o país. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais.