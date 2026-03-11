Assine
Medo de Lula e da família Bolsonaro no poder empata entre brasileiros

Pela primeira vez desde novembro, percentual dos que temem continuidade de Lula supera o dos que citam os Bolsonaro

Guilherme Amado e Gustavo Silva
11/03/2026 14:18

Medo de Lula e da família Bolsonaro no poder empata entre brasileiros crédito: Fotos: Carlos Moura/Agência Senado e Marcelo Camargo/Agência Brasil

A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, mostra um empate técnico entre os temores políticos do eleitorado, com leve vantagem para Lula. Questionados sobre o que causa mais medo, 43% disseram temer a continuidade de Lula no poder, enquanto 42% apontaram a permanência da família Bolsonaro.

É a primeira vez que Lula aparece numericamente à frente nesse indicador desde o início da série. Em março de 2025, os dois empatavam com 44%. Em maio daquele ano, 45% diziam temer os Bolsonaro e 40% Lula. Em setembro, a distância aumentou: 49% citavam os Bolsonaro e 39% Lula.

No início de 2026, porém, os números começaram a se aproximar. Em janeiro, 46% diziam temer os Bolsonaro e 40% Lula. Em fevereiro houve novo empate, com 44% para cada lado, até a inversão registrada agora.

Na rodada de março, 7% disseram temer ambos, 3% afirmaram não ter medo de nenhum dos dois e 5% não souberam ou não responderam.

A pesquisa foi realizada entre 6 e 9 de março, com 2.004 entrevistas em todo o país. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais.

