Mulheres passam a desaprovar Lula mais do que aprovar, mostra Genial/Quaest
Pela primeira vez desde novembro, desaprovação entre eleitoras supera aprovação ao governo; entre homens, avaliação negativa já era majoritária
compartilheSIGA
Pela primeira vez desde novembro, a desaprovação ao governo Lula entre mulheres superou a aprovação, segundo nova rodada da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira. Hoje, 48% das mulheres desaprovam a gestão, enquanto 46% aprovam.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em novembro de 2025, o cenário era inverso: 51% aprovavam Lula e 46% desaprovavam. Desde então, os números vinham se aproximando 49% a 48% em dezembro, 48% a 47% em janeiro e 48% a 44% em fevereiro até a inversão registrada agora.
Entre os homens, a desaprovação segue maior que a aprovação ao longo de todo o período. Em março, 55% desaprovam Lula e 41% aprovam. Em novembro, eram 54% de desaprovação e 43% de aprovação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A pesquisa foi realizada entre 6 e 9 de março, com 2.004 entrevistas em todo o país. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais.