A primeira aparição pública de Fernanda Bolsonaro desde o lançamento de Flávio

Mulher do pré-candidato do PL ao Planalto esteve presente na posse do novo presidente do Chile, José Antonio Kast

Caio Barbieri
11/03/2026 13:30

A primeira aparição pública de Fernanda Bolsonaro desde o lançamento de Flávio
Fernanda Bolsonaro fez fora do Brasil sua primeira aparição pública desde que o marido, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), foi lançado para disputar a Presidência da República. O registro ocorreu em Santiago, durante a posse do novo presidente do Chile, José Antonio Kast.

Casada, mãe de duas filhas e avessa a holofotes, a dentista usou um vestido artesanal de renda verde nordestina assinada pela marca de Martha Medeiros, um aceno à cultura popular do sertão brasileiro.

Apesar de manter agenda paralela no consultório próprio, em Brasília, Fernanda deve passar a ser vista com mais frequência na agenda da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, com quem tem duas filhas.

O presidente Lula havia confirmado presença, mas desmarcou a viagem depois da divulgação da informação de que Flávio também estaria na posse de Kast.

