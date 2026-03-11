Motta sinaliza que pode pautar escolha de ministro do TCU na próxima semana

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), tem sinalizado a aliados que pretende pautar já na próxima semana a escolha do novo ministro para o TCU (Tribunal de Contas da União). A avaliação no entorno do deputado é que o cenário atual da disputa favorece o deputado Odair Cunha (PT-MG), o que permitiria ao presidente cumprir um acordo político firmado com o PT. A vaga foi aberta com a aposentadoria do ministro Aroldo Cedraz.

A expectativa é que o tema seja tratado na reunião de líderes antes de eventual inclusão na pauta do plenário. Nos bastidores, aliados de Motta avaliam que a eleição tende a favorecer o petista diante da fragmentação entre os demais candidatos.

Deputados de partidos de centro e de direita também se lançaram na disputa, como Hugo Leal (PSD-RJ), Danilo Forte (União-CE), Hélio Lopes (PL-RJ), Elmar Nascimento (União-BA) e Adriana Ventura (Novo-SP). A multiplicidade de candidaturas pode levar à divisão de votos desse campo político. Como vence o candidato mais votado entre os parlamentares presentes, a avaliação é que um nome com base mais consolidada pode sair na frente mesmo sem reunir maioria ampla da Câmara.

A próxima semana pode ser uma boa oportunidade data para a votação. Entre os dias 16 e 20, a Câmara terá votações presenciais. Nas seguintes, as sessões serão remotas devido à janela partidária período em que deputados podem trocar de legenda e que costuma reduzir a presença de parlamentares em Brasília.