Deputado quer subcomissão de parlamentares médicos para visitar e examinar Bolsonaro
Comissão vota nesta terça-feira, 10, sugestão de prisão domiciliar a Bolsonaro
O deputado Allan Garcês, do PP do Maranhão, propôs, nesta terça-feira, 10, a criação de uma subcomissão de parlamentares médicos para visitar e examinar Jair Bolsonaro na prisão.
A subcomissão, se aprovada, será subordinada à Comissão de Segurança Pública.
Garcês argumentou que ao menos três deputados do grupo são médicos, ele próprio, o deputado Osmar Terra, que foi ministro de Jair Bolsonaro, e o deputado Dr. Ismael Alexandrino. Todos são parlamentares alinhados ao ex-presidente.
A Comissão de Segurança vota nesta terça-feira uma indicação ao STF de prisão parlamentar para Bolsonaro.