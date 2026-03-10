Assine
overlay
Início PlatôBr

Deputado quer subcomissão de parlamentares médicos para visitar e examinar Bolsonaro

Comissão vota nesta terça-feira, 10, sugestão de prisão domiciliar a Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
10/03/2026 15:46

compartilhe

SIGA
x
Deputado quer subcomissão de parlamentares médicos para visitar e examinar Bolsonaro
Deputado quer subcomissão de parlamentares médicos para visitar e examinar Bolsonaro crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O deputado Allan Garcês, do PP do Maranhão, propôs, nesta terça-feira, 10, a criação de uma subcomissão de parlamentares médicos para visitar e examinar Jair Bolsonaro na prisão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A subcomissão, se aprovada, será subordinada à Comissão de Segurança Pública.

Garcês argumentou que ao menos três deputados do grupo são médicos, ele próprio, o deputado Osmar Terra, que foi ministro de Jair Bolsonaro, e o deputado Dr. Ismael Alexandrino. Todos são parlamentares alinhados ao ex-presidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Comissão de Segurança vota nesta terça-feira uma indicação ao STF de prisão parlamentar para Bolsonaro.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay