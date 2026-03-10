Deputado quer subcomissão de parlamentares médicos para visitar e examinar Bolsonaro

O deputado Allan Garcês, do PP do Maranhão, propôs, nesta terça-feira, 10, a criação de uma subcomissão de parlamentares médicos para visitar e examinar Jair Bolsonaro na prisão.

A subcomissão, se aprovada, será subordinada à Comissão de Segurança Pública.

Garcês argumentou que ao menos três deputados do grupo são médicos, ele próprio, o deputado Osmar Terra, que foi ministro de Jair Bolsonaro, e o deputado Dr. Ismael Alexandrino. Todos são parlamentares alinhados ao ex-presidente.

A Comissão de Segurança vota nesta terça-feira uma indicação ao STF de prisão parlamentar para Bolsonaro.