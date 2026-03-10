Assine
CPI contra ministros do STF enfrenta incerteza e oposição articula nova ofensiva

Autor do pedido, Alessandro Vieira tenta conversar com Alcolumbre para insistir com instalação da comissão; deputados anunciam ação por CPMI do Banco Master e impeachment de Moraes

Rafaela Rosa
Repórter
10/03/2026 15:22

CPI contra ministros do STF enfrenta incerteza e oposição articula nova ofensiva crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado

A tentativa de instalar a CPI proposta pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) para investigar os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli ainda enfrenta incertezas no Senado. Embora o requerimento tenha alcançado o número mínimo de assinaturas, a abertura da comissão depende da leitura em plenário pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), o que ainda não tem data definida.

Vieira afirmou à reportagem que tenta agendar uma conversa com Alcolumbre para tratar do tema. Segundo o senador, os dois ainda não definiram horário para o encontro, mas a expectativa é que o diálogo ocorra ainda nesta terça-feira, 10.

Nos bastidores, parlamentares reconhecem dificuldades para que a CPI avance. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), afirmou que vê pouca chance de uma comissão focada apenas em dois ministros do Supremo prosperar e avalia que uma investigação mais ampla sobre o caso do Banco Master teria mais viabilidade política. Acho muito pouco provável que ocorra uma CPI só para investigar dois indivíduos, disse Marinho ao PlatôBR.

Em meio à indefinição no Senado, a oposição na Câmara anunciou uma nova ofensiva e convocou entrevista coletiva para a tarde desta terça para apresentar um mandado de segurança pela instalação de uma CPMI para investigar o Banco Master, além de defender o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

