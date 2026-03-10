Assine
Bolsonaristas do RJ esperam futuro de Castro no TSE para definir rumos eleitorais

TSE retoma nesta terça-feira, 10, o julgamento que pode cassar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro

Bruna Lima
Repórter
10/03/2026 06:02

Bolsonaristas do RJ esperam futuro de Castro no TSE para definir rumos eleitorais

Deputados bolsonaristas no Rio de Janeiro esperam a definição sobre a cassação ou não de Cláudio Castro pelo Tribunal Superior Eleitoral para definir seus futuros eleitorais. O TSE retoma o julgamento nesta terça-feira, 10.

Entre os principais nomes que aguardam o desfecho estão o senador Carlos Portinho e o deputado Carlos Jordy. Os dois haviam colocado seus nomes como pré-candidatos ao Senado pelo Partido Liberal no Rio de Janeiro.

Se Castro for cassado, Jordy e Portinho voltarão a pleitear a vaga do governo do estado como candidatos ao Senado. Caso haja um novo pedido de vista, os dois vem conversando com o partido Novo.

Como contou a coluna, Portinho vem sendo testado pelo Novo para o governo do Rio de Janeiro. O partido também avalia o nome de Jordy ao Senado, junto com o do ex-capitão do Bope Rodrigo Pimentel.

O TSE retoma hoje o julgamento de Castro. A relatora do caso, a ministra Isabel Gallotti, votou pela condenação do governador, do presidente afastado da Alerj, Rodrigo Bacellar, e de mais onze réus.

O julgamento será retomado com o voto do ministro Antonio Carlos Ferreira. A expectativa é que ele acompanhe a relatora, formando um placar provisório de 2 a 0 pela condenação de Castro.

Como o TSE é composto por sete ministros, quatro votos bastam para formar maioria pela cassação ou pela absolvição. O Palácio Guanabara aposta e vem trabalhando nos bastidores em mais um pedido de vista, o que atrasaria o julgamento.

Isso daria tempo suficiente para que o governador renuncie até o início de abril e seja candidato ao Senado. Nesse cenário, o TSE perderia o objeto da cassação do mandato, já que ele não estaria mais no cargo.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

