Assine
overlay
Início PlatôBr

Sem PGR ou diretor-geral, delação de Vorcaro deve ter dinâmica direta entre Mendonça

André Mendonça poderá ignorar parecer negativo da PGR em eventual delação de Vorcaro negociada com delegados da PF

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
10/03/2026 04:04

compartilhe

SIGA
x
Sem PGR ou diretor-geral, delação de Vorcaro deve ter dinâmica direta entre Mendonça
Sem PGR ou diretor-geral, delação de Vorcaro deve ter dinâmica direta entre Mendonça crédito: Foto: Luiz Silveira/STF

A eventual delação premiada de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, deve seguir um caminho pouco usual no Supremo, de acordo com quem acompanha de perto o caso. Relator do caso, o ministro André Mendonça poderá decidir homologar um eventual acordo negociado diretamente com delegados da Polícia Federal mesmo que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresente parecer contrário.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na prática, isso significaria apenas consolidar uma dinâmica que já vem se desenhando desde que Mendonça assumiu a relatoria. Na avaliação dessas fontes, o PGR acabou relegado a um papel secundário no inquérito.

O desenho que se consolidou é de uma interlocução direta entre o gabinete de Mendonça e os delegados responsáveis pelas investigações do caso Master.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A dinâmica do inquérito também tem contornado o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay