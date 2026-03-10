A palavra de Michelle e a ameaça de debandada do PL na corrida pelo governo do DF

De olho na principal cadeira do governo Distrito Federal, integrantes do PL usaram como justificativa a crise do BRB com o Banco Master para tentar uma debandada da possível chapa encabeçada pela atual vice-governadora, Celina Leão (PP). O movimento teria como opção a candidatura de Thiago Manzoni, deputado distrital do PL e assistente religioso de Jair Bolsonaro na cadeia, mas não vingou até agora.

Dentro desse impasse político, o governador Ibaneis Rocha (MDB) ainda trabalha para receber apoio da família Bolsonaro na disputa pelo Senado. O escândalo envolvendo as duas instituições financeiras, no entanto, é a principal alegação para o afastamento do partido de Valdemar Costa Neto do projeto emedebista. Além disso, os aliados de Jair Bolsonaro torcem ainda o nariz para a composição com o MDB, pois avaliam que, por ser advogado, Ibaneis dificilmente se juntaria aos senadores eleitos para apoiar propostas de impeachment contra ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), uma das principais bandeiras dos grupos de direita.

Com a ferida exposta, o ex-governador José Roberto Arruda (PSD) fez acenos para a candidatura de Flávio Bolsonaro por meio de Valdemar. Da mesma forma, também sinalizou intenção de dialogar com dirigentes do PT e apoiadores de Lula. Nomes do PL até cogitaram seguir com Arruda, mas a hipótese ruiu e um dos motivos é o risco de veto ao nome do ex-governador pelo TSE. O político ainda cumpre condenações judiciais dentro dos desdobramentos da operação Caixa de Pandora.

A chance de uma nova composição eleitoral do PL que mire o Palácio do Buriti, neste momento, é praticamente zero. E tem nome e sobrenome: Michelle Bolsonaro. A ex-primeira-dama segue como a principal fiadora bolsonarista da candidatura de Celina ao governo. Apesar das articulações internas, tanto para solução caseira quanto para apoiar Arruda, o partido conservador tende a honrar a palavra da esposa de Jair Bolsonaro, que lidera com folga todos os cenários da corrida ao Senado pelo DF. A não ser, é claro, que um novo vetor bagunce ainda mais o já conturbado cenário político atual.