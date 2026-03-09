Assine
overlay
Início PlatôBr

Fundador do movimento pelo fim da escala 6×1 será candidato à Câmara

Vereador carioca Rick Azevedo, do PSOL, é considerado 'pai' do movimento pelo fim da escala 6x1

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
09/03/2026 12:10

compartilhe

SIGA
x
Fundador do movimento pelo fim da escala 6×1 será candidato à Câmara
Fundador do movimento pelo fim da escala 6×1 será candidato à Câmara crédito: Reprodução/Redes sociais

O vereador carioca Rick Azevedo, fundador do movimento pelo fim da escala 6×1, será candidato à Câmara dos Deputados neste ano. Azevedo é próximo de Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, que é a autora da PEC pelo fim desse sistema de trabalho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Azevedo é filiado ao PSOL e, por enquanto, disputará a vaga pelo partido. Há, entretanto, um temor de que o vereador deixe a sigla para se filiar ao PT.

Assim como Erika Hilton, Rick Azevedo é a favor da federação do PSOL com a legenda de Lula. Lideranças psolistas temem que o vereador, que é considerado pai do movimento pelo fim da escala 6×1, seja levado pelos petistas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A análise no PSOL no Rio é que o governo Lula vem querendo se apropriar da pauta em ano eleitoral. O partido colocou a aprovação do fim da escala 6×1 como uma das prioridades deste ano no Congresso Nacional.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay