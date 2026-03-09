O vereador carioca Rick Azevedo, fundador do movimento pelo fim da escala 6×1, será candidato à Câmara dos Deputados neste ano. Azevedo é próximo de Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, que é a autora da PEC pelo fim desse sistema de trabalho.

Azevedo é filiado ao PSOL e, por enquanto, disputará a vaga pelo partido. Há, entretanto, um temor de que o vereador deixe a sigla para se filiar ao PT.

Assim como Erika Hilton, Rick Azevedo é a favor da federação do PSOL com a legenda de Lula. Lideranças psolistas temem que o vereador, que é considerado pai do movimento pelo fim da escala 6×1, seja levado pelos petistas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A análise no PSOL no Rio é que o governo Lula vem querendo se apropriar da pauta em ano eleitoral. O partido colocou a aprovação do fim da escala 6×1 como uma das prioridades deste ano no Congresso Nacional.