Novo testa Filipe Curi e Carlos Portinho para o governo do RJ contra Douglas Ruas

O partido Novo está testando os nomes do secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Filipe Curi, e do senador Carlos Portinho para o Palácio Guanabara. A consulta começou a rodar neste sábado, 7.

O foco do levantamento é testar o nome de Curi e de Portinho contra o secretário de Cidades e deputado estadual licenciado, Douglas Ruas, do PL. O Novo quer descobrir se os dois são nomes fortes na direita fluminense. E o resultado pode sinalizar para um convite de filiação a Portinho.

O senador Portinho está descontente. Queria ser candidato à reeleição ao Senado pelo PL, mas foi preterido pelo prefeito de Belford Roxo, Marcio Canella, do União Brasil. O senador disse que ficou frustrado com a escolha do partido.

O Novo não ofereceu uma candidatura ao Senado a Portinho, mas vem conversando com o senador para que ele seja o nome do partido ao governo do estado.