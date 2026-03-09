Assine
O estrago na campanha de Lula provocado pela exposição de ‘milhões’ na conta do filho

Avaliação no governo é que o desgaste do presidente é inevitável diante da revelação da movimentação financeira de Lulinha, mesmo que não surjam irregularidades nos dados obtidos pelas investigações

Luciana Lima
09/03/2026 00:38

O estrago na campanha de Lula provocado pela exposição de ‘milhões’ na conta do filho
crédito: Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Mesmo que no futuro fique provado que não houve irregularidade com o dinheiro e os favores recebidos nos últimos anos pelo empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, o desgaste provocados por esses fatos na imagem do pai é inegável e pode afetar a campanha por mais um mandato no Planalto. Assim como aconteceu em eleições anteriores, a oposição conseguiu associar o filho do presidente a suspeitas de corrupção.

Os adversários do petista exploram dados da conta bancária do filho do presidente expostos na mídia sobre movimentações financeiras que somaram R$ 19 milhões em quatro anos, sendo R$ 9,66 milhões relativos a créditos recebidos e o restante transferido para contas de terceiros. A divulgação dos dados pela imprensa foi feita antes da anulação, pelo ministro Flávio Dino, das quebras de sigilo de Lulinha pela CPI Mista do INSS

“Associar ao filho do presidente à ideia de recebimento de milhões nunca é bom”, disse sob reserva um integrante do governo. “O que se mostra até o momento é que o não há por parte da CPI uma vontade de investigar. A oposição queria os dados para justamente fazer o que está fazendo nesse momento, por meio de vazamentos”, disse esse interlocutor.

O Planalto ainda não tem números que demonstrem o impacto desse assunto na imagem de Lula. O tema não é conversado entre ministros, a não ser os mais próximos como, Sidônio Palmeira (Secom), e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), que tem como função coordenar a relação com o Congresso.

A defesa do empresário explica que os recebimentos são adiantamentos de herança e devoluções de custos arcados por ele à época em que Lula esteve preso. Os advogados também apontam que todas as movimentações e bens foram registrados e declarados ao fisco, resultados de atuação empresarial legítima e, também, referentes à herança recebida da mãe, Marisa Letícia.

