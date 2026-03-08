Assine
Paes e Ruas disputam Republicanos do RJ enquanto se movem por cinturão na Baixada

Sigla ligada ao eleitorado evangélico ainda não definiu apoio enquanto chapas buscam força na Baixada Fluminense

Gustavo Silva
Repórter
08/03/2026 07:04

Paes e Ruas disputam Republicanos do RJ enquanto se movem por cinturão na Baixada crédito: Ricardo Stuckert / PR; Divulgação / Secretaria estadual de Cidades do RJ

A movimentação de pré-campanha ao governo do Rio já revela duas frentes centrais da disputa de 2026. Tanto a chapa de Eduardo Paes, do PSD, quanto a de Douglas Ruas, do PL, têm procurado o Republicanos, forte junto ao eleitorado evangélico, para conseguir a benção do partido. O deputado federal Luis Carlos Gomes, presidente da sigla no Rio, ainda não definiu a quem apoiará na corrida pela cadeira do Palácio Guanabara.

Essa corrida pelo apoio do Republicanos se conecta a outro movimento que aparece nas articulações das duas chapas: a disputa pela Baixada Fluminense. A região reúne alguns dos maiores colégios eleitorais do estado e historicamente registra votação expressiva para candidatos da direita nas disputas estaduais e presidenciais.

Por isso, a chapa de Douglas Ruas tenta consolidar uma base na região. O ex-prefeito de Nova Iguaçu Rogério Lisboa foi escolhido como candidato a vice, e o prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, aparece como aliado político na região.

A composição reforça a presença do grupo no segundo e quarto maior colégios eleitorais da Baixada, respectivamente, e é vista como tentativa de formar um cinturão de apoio na região, dificultando a expansão de Paes, que tem mais força na capital.

Do outro lado, Eduardo Paes também busca ampliar presença na Baixada. O prefeito escolheu como vice Jane Reis, ligada ao grupo de Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias, maior colégio eleitoral da região. Além disso, Jane também é casada com o pastor evangélico Rafael Corato, o que também é visto como um aceno ao eleitorado evangélico.

