Nova federação do PSDB com o Cidadania nasce fraturada

Aécio Neves anuncia na terça-feira a renovação da federação com o Cidadania, que está em crise interna

Tatiana Farah
08/03/2026 02:12

Nova federação do PSDB com o Cidadania nasce fraturada

Depois de idas e vindas, os presidentes do PSDB, Aécio Neves, e do Cidadania, Alex Manente, selam nesta terça-feira, 10, a continuação de sua federação. O acordo será anunciado na Câmara dos Deputados. O acordo, no entanto, deve acabar judicializado. Isso porque o Cidadania passa por uma grave crise entre suas lideranças.

Nesta semana, o partido realizou dois congressos antagônicos. Na quarta-feira, o grupo de Roberto Freire elegeu Manente como presidente. A ala de oposição, que afirma ser maioria, questionou o congresso, que teria sido realizado com uma minoria, e fez novo evento na sexta-feira, 6. Elegeu uma nova direção e outro presidente: Comte Bittencourt.

PSDB e Cidadania formaram uma federação na eleição passada. Elegeram 18 deputados federais em 2022. No meio do mandato, o partido se rebelou e tentou romper a aliança. Depois, voltou atrás. A crise no Cidadania só se alastrou nesse período, envolvendo processo no STF. Hoje, dos três deputados federais do partido, dois estão de mudança para outras legendas.

Com esse clima, dirigentes do Cidadania ouvidos pela coluna apontaram que a decisão de federação pode ser discutida na Justiça. De todo modo, os dois partidos consolidam o acordo na terça, com Aécio como presidente e Manente como vice da federação.

